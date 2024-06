Stellantis chce dosiahnuť plné využitie kapacít tovární v Taliansku

Rím 4. júna (TASR) - Automobilová skupina Stellantis predpokladá, že kapacita jej tovární v Taliansku bude v roku 2030 využitá na 100 % vďaka novým modelom vrátane hybridných vozidiel, ktoré podporia výrobu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stellantis a talianska vláda viedli v posledných mesiacoch slovnú prestrelku v súvislosti s klesajúcou produkciou automobilky v krajine, pričom Rím skupinu kritizoval za presun výroby niektorých modelov známych talianskych značiek Fiat a Alfa Romeo do krajín s nižšími nákladmi. Generálny riaditeľ Carlos Tavares v utorok uviedol, že spoločnosť ubezpečila odbory o svojich výrobných plánoch do začiatku budúceho desaťročia a v niektorých prípadoch aj neskôr.



"V Taliansku bude v roku 2030 kapacita všetkých závodov využitá na 100 %," povedal Tavares po stretnutí so zástupcami odborov v závode Stellantis v Melfi na juhu Talianska.



Stellantis zamestnáva v Taliansku približne 43.000 ľudí. Skupina v súčasnosti rokuje s talianskou vládou o pláne, ktorého cieľom je rozšíriť produkciu skupiny v krajine na milión vozidiel do konca tohto desaťročia z približne 750.000 kusov v minulom roku.