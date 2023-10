Stellantis chce získať post jednotky v predaji ľahkých úžitkových áut

Balocco 18. októbra (TASR) - Automobilka Stellantis plánuje zvýšiť do štyroch rokov predaj ľahkých úžitkových vozidiel (LCV) o štvrtinu. Cieľom je predstihnúť konkurenčný Ford, ktorý je v tejto oblasti lídrom. Uviedol to v stredu šéf divízie ľahkých úžitkových áut Stellantisu Jean-Philippe Imparato. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tretia najväčšia automobilka na svete predala minulý rok celkovo 1,6 milióna LCV pod značkami Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall a Ram. Tržby z predaja týchto vozidiel dosiahli približne 60 miliárd eur, čo bola zhruba tretina celkových ročných tržieb spoločnosti.



Firma chce objem predaja zvýšiť do konca roka 2027 o 25 %, uviedol Imparato s tým, že Stellantis chce byť v tomto segmente, v ktorom vládnu Ford, Stellantis a Toyota, svetovou jednotkou. Za týmto účelom aj firma vytvorila samostatnú divíziu s názvom Pro One. "Ak chceme byť na čele, musíme Ford poraziť," povedal Imparato a dodal, že Ford minulý rok predal o 300.000 LCV viac než Stellantis.



Od začiatku roku 2023 predal Stellantis celkovo 1,1 milióna ľahkých úžitkových áut. Za celý rok plánuje firma predať zhruba 1,8 milióna vozidiel.