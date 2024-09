Stellantis chce znížiť zásoby v Severnej Amerike o 100.000 vozidiel

Miláno 23. septembra (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis chce znížiť zásoby vozidiel v Severnej Amerike o 100.000 do začiatku roka 2025. V júli a auguste ich už znížila približne o 45.000 kusov. Oznámila to v pondelok finančná riaditeľka Natalie Knightová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hlavným cieľom automobilky je "dostať Severnú Ameriku do lepšej a zdravšej pozície v roku 2025," povedala Knightová na virtuálnej konferencii BofA Securities.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou výrobcov Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën. Spoločnosť uviedla, že jej celkové zásoby predstavovali na konci prvého polroka 2024 približne 1,4 milióna áut.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v prvom polroku znížil o 40 % na 8,46 miliardy eur zo 14,4 miliardy eur v minulom roku, predovšetkým v dôsledku poklesu príjmov v Severnej Amerike.



Čistý zisk skupiny za prvých šesť mesiacov 2024 klesol o 48 % na 5,65 miliardy eur z minuloročných 10,92 miliardy eur.



Čisté tržby dosiahli 85,02 miliardy eur, čo je o 14 % menej ako 98,37 miliardy eur v minulom roku.