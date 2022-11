Stellantis hľadá možnosti pre výrobu dostupných elektromobilov v Indii

Naí Dillí 26. novembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis, vlastník viacerých značiek vrátane Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën a Opel, dospela k záveru, že v súčasnosti nemôže vyrábať cenovo dostupné elektrické vozidlá (EV) v Európe. Hľadá preto lacnejšiu výrobu na trhoch, ako je India. Vyhlásil to generálny riaditeľ skupiny Carlos Tavares. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ak bude India s množstvom nízkonákladových dodávateľov schopná do konca roka 2023 splniť požiadavky týkajúce sa kvality a nákladov, mohlo by jej to otvoriť dvere k exportu elektrických vozidiel na iné trhy, uviedol Tavares.



"Európa zatiaľ nie je schopná vyrábať cenovo dostupné elektromobily. Veľkou príležitosťou pre Indiu by teda bolo, keby bola schopná predávať kompaktné elektromobily za prijateľnú cenu na dosiahnutie zisku," povedal Tavares tento týždeň novinárom na mediálnom okrúhlom stole v Indii.



Stellantis výrazne investuje do elektromobilov, ale Tavares minulý mesiac varoval, že cenovo dostupné elektromobily na batérie sú vzdialené päť až šesť rokov.



Tavaresova možná stávka na Indiu prichádza po tom, čo americkí výrobcovia automobilov Ford a General Motors opustili tento trh, keďže tam nedokázali zarobiť a prelomiť dominanciu japonskej automobilky Suzuki a juhokórejského Hyundai Motor.



Zároveň do Európy už prenikajú čínski výrobcovia elektrických vozidiel a snažia sa získať si klientov cenovo dostupnejšími autami. Práve nižšie ceny im pomohli predbehnúť väčšinu zahraničných konkurentov na domácom trhu v Číne, ktorá je najväčším svetovým trhom s elektromobilmi.



"Medzi Čínou a západným svetom narastá napätie. To bude mať dôsledky z hľadiska obchodu. Silou, ktorá má najlepšie predpoklady využiť túto príležitosť, je, samozrejme, India," povedal Tavares.



India, kde Stellantis predáva svoje značky Jeep a Citroën, predstavuje zlomok z globálneho odbytu automobilky, ale podľa Tavaresa jeho spoločnosť sa "neženie za objemom, ale chce radšej napredovať pomaly a so ziskom".



Automobilka plánuje uviesť na trh v Indii svoj prvý elektrický model kompaktného automobilu Citroën C3 začiatkom budúceho roka. Stellantis už vyrába svoje vlastné elektromotory a batérie a plánuje aj výrobu batériových článkov.



Aj v Indii chce Tavares lokálne obstarávať komponenty pre EV vrátane batérií, aby mohol byť konkurencieschopný z hľadiska nákladov a ceny.



"Clá na dovoz áut do Indie sú obrovské. Čo znamená, že ak chcete mať cenovo dostupné EV, musia byť vyrobené v Indii s indickými dodávateľmi a komponentmi," povedal a poznamenal, že spoločnosť bude musieť získať aspoň 90 % dielov lokálne, aby bola konkurencieschopná.



"Elektromobil je dnes väčšinou problémom cenovej dostupnosti," povedal. "Nie je to o technológii," dodal.