Stellantis investoval do nákupov v Taliansku viac, ako si naplánoval

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Produkcia skupiny v Taliansku v roku 2024 klesla pod pol milióna vozidiel a v tomto roku sa očakáva ďalšie zníženie.

Autor TASR
Miláno 10. decembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis očakáva, že za celý rok 2025 nakúpi od talianskych dodávateľov tovary a služby v celkovej hodnote viac ako sedem miliárd eur. V pláne na oživenie výroby v Taliansku, ktorý koncern predložil minulý rok, sa výrobca Fiatu zaviazal priamo investovať dve miliardy eur v krajine a uskutočniť nákupy v hodnote asi šiestich miliárd eur od miestnych dodávateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Uzatvárame naše účty a tento rok môžeme osláviť investície vo výške dvoch miliárd eur a nákupy v hodnote siedmich, nie šiestich miliárd eur od talianskych dodávateľov v oblasti systémov, komponentov, dielov a služieb,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ skupiny Antonio Filosa na valnom zhromaždení združenia Anfia, ktoré zastupuje talianskych výrobcov automobilových dielov.

Produkcia skupiny v Taliansku v roku 2024 klesla pod pol milióna vozidiel a v tomto roku sa očakáva ďalšie zníženie. Pri výhľade do budúceho roka je šéf Stellantisu mierne optimistický. Rast a konkurencieschopnosť budú závisieť aj od výsledku preskúmania emisných cieľov EÚ, pričom kľúčové rozhodnutie v Bruseli je naplánované na 16. decembra, pripomenul Filosa. Tieto rozhodnutia ovplyvnia automobilový priemysel počas nasledujúcich 10 až 20 rokov, zdôraznil šéf automobilovej skupiny.

Viaceré štáty EÚ vrátane Talianska a Nemecka lobujú za zmiernenie regulácie, ktorá si v súčasnosti stanovuje cieľ znížiť emisie uhlíka z nových automobilov na nulu do roku 2035, čím by sa po tomto termíne fakticky znemožnil predaj nových vozidiel so spaľovacími motormi.
