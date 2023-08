Stellantis investuje 100 miliónov USD do lítia v USA

Detroit 17. augusta (TASR) - Americko-európsky automobilový gigant Stellantis, ktorému patria značky, ako Chrysler, Jeep, Fiat, Peugeot či Citroën, vo štvrtok oznámil, že investuje viac ako 100 miliónov USD (91,61 milióna eur) do kalifornskej firmy Controlled Thermal Resources, ktorá dodáva lítium potrebné na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa dohody bude Controlled Thermal Resources dodávať automobilke až 65.000 ton monohydrátu hydroxidu lítneho ročne po dobu 10 rokov od roku 2027.



Dohoda zvyšuje pôvodnú dodávateľskú zmluvu podpísanú minulý rok na 25.000 ton ročne, uviedol Stellantis vo vyhlásení.



Dodávka lítia z USA znamená, že elektrické vozidlá (EV) vyrábané spoločnosťou Stellantis budú mať nárok na stimuly v rámci amerického zákona o znižovaní inflácie (IRA), ktorý smeruje dotácie vo výške približne 370 miliárd USD do energetickej transformácie. Zahŕňa aj daňové úľavy pre elektrické vozidlá a batérie vyrobené v USA.



Lítium dodávané spoločnosťou Controlled Thermal Resources sa bude získavať z geotermálnej soľanky v Kalifornii známej ako Hell's Kitchen pomocou obnoviteľnej energie a pary, uvádza sa vo vyhlásení.



V Európe sa Stellantis spojil s austrálskou Vulcan Energy pre dva projekty ťažby lítia, v Nemecku a vo francúzskom regióne Alsasko.



Automobilka plánuje do konca desaťročia predávať v Európe už len elektromobily a v USA by mali predstavovať 50 % jej predaja.



(1 EUR = 1,0916 USD)