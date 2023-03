Stellantis investuje v Nemecku 130 mil. eur do nového elektromobilu

Paríž/Berlín 22. marca (TASR) - Automobilka Stellantis investuje 130 miliónov eur do výroby nového elektrického automobilu v nemeckom závode v Eisenachu. S výrobou by sa malo začať v 2. polroku budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nové batériové elektrické vozidlo nahradí kompaktné SUV Opel Grandland, ktoré sa v Eisenachu vyrába v súčasnosti. Nové vozidlo bude na platforme STLA Medium, jednej zo štyroch platforiem určených pre nové modely vyrábané od budúceho roka.



"Rozšírenie výroby v Eisenachu o batériové elektrické vozidlo podporuje zámer firmy Opel ponúkať na európskom trhu od roku 2028 iba elektromobily," uviedla firma Stellantis. V súčasnosti sa v závode vyrába aj plug-in hybrid Opel Grandland.



Závod v Eisenachu v spolkovej krajine Durínsko otvorili v roku 1992, keď bol Opel ešte súčasťou americkej automobilky General Motors. Od svojho založenia do konca minulého roka vyprodukoval závod zhruba 3,7 milióna áut.