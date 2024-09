Stellantis investuje viac ako 400 miliónov do elektromobilov v USA

Detroit 11. septembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis investuje celkovo 406 miliónov USD (367,65 milióna eur) do výroby elektrických vozidiel v USA. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Financie sú určené pre tri zariadenia v americkom štáte Michigan. Stellantis chce pritom vyvinúť platformu, ktorú budú môcť zdieľať elektrické aj hybridné vozidlá.



Montážny závod Sterling Heights bude prvým americkým závodom spoločnosti, v ktorom sa budú vyrábať plne elektrické vozidlá, uviedol vlastník značky Chrysler.



Investícia 235,5 milióna USD pôjde do výroby prvého ľahkého nákladného auta Ram 1500 REV na batérie. Tento model bude uvedený na trh koncom roka 2024. Závod bude vyrábať aj úplne nový 2025 Ram 1500 Ramcharger.



Okrem toho automobilka investuje 97,6 milióna USD do prestavby závodu Warren Truck Assembly na výrobu elektrifikovaného modelu Jeep Wagoneer a vyše 73 miliónov USD do závodu Dundee Engine Plant na výrobu svojej nedávno spustenej platformy pre automobily, crossovery a modely SUV.



Okrem toho Stellantis v priebehu desaťročia vynaloží viac ako 50 miliárd eur na svoj cieľ predávať v Európe do roku 2030 už len elektrické vozidlá na batérie (BEV) a v USA dosiahnuť ich podiel na predaji vo výške 50 %.



(1 EUR = 1,1043 USD)