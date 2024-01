Stellantis investuje vo Francúzsku do výroby sodíkových batérií

Paríž 12. januára (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis v piatok oznámila, že investuje do francúzskeho startupu Tiamat, ktorý sa zameriava na výrobu batérií na báze iónov sodíka (Na-ion). Chce tak diverzifikovať svoje portfólio a hromadne vyrábané elektrické vozidlá a zároveň znížiť riziko možných problémov s nedostatkom zdrojov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Presná výška investície, ktorá je súčasťou tzv. fundraisingu (počiatočného získavania finančných prostriedkov) Tiamatu na úrovni 150 miliónov eur, nebola zverejnená.



Finančné prostriedky budú čiastočne použité na výstavbu továrne na batérie v severnom Francúzsku, povedal novinárom generálny riaditeľ Tiamatu Hervé Beuffe.



Táto nová gigafabrika na batérie pre elektrické vozidlá by mala mať do roka 2026 počiatočnú kapacitu 0,7 gigawatthodiny (GWh), ktorá by sa mohla do roka 2029 zvýšiť na 5 GWh, dodal.



Tiamat sa "zrodil" vo francúzskom štátnom inštitúte pre vedecký výskum CNRS v roku 2017. Startup tvrdí, že dokáže vyrábať konkurencieschopné batérie bez lítia. Tento nedostatkový kov, ktorý je veľmi vyhľadávaný vďaka globálnemu rozmachu elektrifikácie áut, chce nahradiť oveľa dostupnejším sodíkom.



Batérie so sodíkom sú lacnejšie, ale zároveň umožňujú len kratší dojazd. Budú tak vyhovovať malým vozidlám. Ich znížený dojazd môže byť kompenzovaný rýchlejšou nabíjacou kapacitou, tvrdí Tiamat.



"Skúmanie nových možností na udržateľnejšie a cenovo dostupnejšie batérie, ktoré využívajú široko dostupné suroviny, je kľúčovou súčasťou našich ambícií v rámci strategického plánu Dare Forward 2030, ktorý nám umožní dosiahnuť nulové uhlíkové emisie do roka 2038," povedal technologický riaditeľ Stellantisu Ned Curic.