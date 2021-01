Stellantis má za sebou úspešný debut na newyorskej burze

Amsterdam/Rím/New York 20. januára (TASR) - Automobilový koncern Stellantis, ktorý vzišiel z fúzie automobiliek Fiat Chrysler a PSA, po úspešnom debute na parížskej a milánskej burze zaznamenal aj úspech počas svojho prvého dňa na newyorskej burze. Podľa spravodajskej stanice CNBC akcie v utorok 19. januára poskočili o vyše 11 %.



Výkonný riaditeľ koncernu Carlos Tavares na tlačovej konferencii ubezpečil, že zachovajú všetky značky, ktoré v súčasnosti koncern zastrešuje. Okrem iného ide o značky Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep či Maserati. Tavares zároveň zdôraznil, že zachovajú aj všetky továrne v Taliansku, nakoľko synergické efekty umožnia výrobu modelov, ktoré doteraz neboli veľmi ziskové. V prvom rade to chcú docieliť zdieľanými platformami a komponentmi.



"Naším záväzkom k tejto fúzii je nezatvárať fabriky v dôsledku fúzie," cituje Tavaresa agentúra AP. Poukázal na to, že PSA bol schopný zvrátiť stratovosť nemeckého Opla v priebehu 18 mesiacov od jeho prevzatia od General Motors. "Myslím si, že v našej spoločnosti je oveľa viac vecí na prácu, než len znižovanie nákladov," dodal Tavares.



Podľa Tavaresa je Stellantis viac než súčet dvoch firiem. "Vďaka spojeniu vytvoríme hodnotu 25 miliárd eur. Naším cieľom je zaručiť inovatívne riešenia vo viacerých oblastiach a na rôznych trhoch," cituje ho agentúra APA. Koncern v nasledujúcich štyroch rokoch počíta s úsporami päť miliárd eur ročne, čo chce docieliť najmä znížením výrobných a vývojových nákladov, ako aj nákladov na zaobstarávanie dielov.



Stellantis chce výrazne investovať do vývoja elektromobilov a už do konca tohto roka chce ponúknuť 30 elektrických modelov. Koncern zamestnáva vyše 400.000 ľudí. Oficiálne vznikol v sobotu 16. januára, keď bola zavŕšená fúzia spoločností PSA a Fiat Chrysler.