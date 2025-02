Stellantis mení manažment a zjednodušuje štruktúru

Miláno 3. februára (TASR) - Automobilová skupina Stellantis v pondelok oznámila zmeny v manažmente po šokujúcom odchode generálneho riaditeľa Carlosa Tavaresa začiatkom decembra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a ANSA.



Hľadanie nového stáleho generálneho riaditeľa je "na dobrej ceste", uviedol v pondelok vo vyhlásení dočasný výkonný výbor spoločnosti vedený predsedom predstavenstva Johnom Elkannom. Zopakoval, že proces bude ukončený v prvej polovici tohto roka.



Štvrtá najväčšia automobilka na svete v pondelok informovala, že vedúci severoamerických operácií Antonio Filosa, ktorý je považovaný za kandidáta na nového generálneho riaditeľa, preberá úlohu globálneho šéfa pre kvalitu. Na jeho predchádzajúcom poste ho vystrieda Bob Broderdorf.



Alain Favey bol vymenovaný za šéfa značky Peugeot, kde nahradí Lindu Jacksonovú, dlhoročnú manažérku za čias Tavaresa, ktorá odchádza do dôchodku. Anne Abboudová sa stáva šéfkou divízie úžitkových vozidiel Pro One po Jeanovi-Philippovi Imparatovi, ktorý od októbra vedie európske operácie Stellantisu.



Spoločnosť Stellantis ako súčasť plánu reorganizácie integrovala svoj softvér a inžinierske aktivity pod hlavného inžiniera a technologického riaditeľa Neda Curica. Skupinu zároveň opúšťa riaditeľ pre softvér Yves Bonnefont, veterán a niekdajší majiteľ Peugeot PSA.



Stellantis uviedol tiež, že v snahe zjednodušiť organizáciu a zrýchliť procesy dáva väčšie právomoci regionálnym šéfom pri plánovaní a vývoji produktov a pri priemyselných a podnikateľských aktivitách.



Tavares 1. decembra náhle odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa, dva mesiace po varovaní o zisku. Automobilka uviedla, že sa bude snažiť vymenovať trvalého nástupcu v prvej polovici budúceho roka. Medzitým bude výrobcu značiek, ako sú Jeep, Ram, Fiat, Chrysler, Peugeot či Citroën riadiť dočasný výkonný výbor na čele s Elkannom.



Predstavenstvo Stellantisu si údajne vyberá z niekoľkých kandidátov. V rámci interných kandidátov sú to Antonio Filosa a šéf obstarávania Maxime Picat, uviedol v minulý mesiac zdroj blízky tejto záležitosti. Správna rada však podľa neho zvažuje aj externých kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa.