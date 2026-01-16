< sekcia Ekonomika
Stellantis mení stratégiu, aby posilnil svoju pozíciu v USA
Autor TASR
Amsterdam/Rím 16. januára (TASR) - Taliansko-francúzska automobilka Stellantis chce posilniť svoju pozíciu na trhu v USA prostredníctvom najziskovejších značiek Jeep a Ram. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ako v piatok uviedol taliansky denník Milano e Finanza, šéf koncernu Antonio Filosa nevylúčil, že skupina môže z USA stiahnuť značky Fiat a Alfa Romeo, ktoré tam dosahujú slabé výsledky.
Filosa zároveň avizoval, že koncern skoriguje stratégiu silného zamerania sa na elektromobilitu, ktorú presadzoval jeho predchodca Carlos Tavares. Stellantis podľa neho technologickú transformáciu neopúšťa, no bude pragmatickejšie reagovať na dopyt zákazníkov a aktuálne trhové podmienky.
Medzi rokmi 2021 a 2024 globálny predaj vozidiel koncernu Stellantis klesol zo 6,5 milióna na 5,7 milióna kusov. V USA zaznamenala skupina prepad o 27 %, pričom jej trhový podiel sa znížil z 11,6 % na 8 %.
Automobilka plánuje v USA investície v hodnote 13 miliárd USD (11,18 miliardy eur) do výroby, výskumu, softvéru a technológií autonómneho riadenia. „Poučili sme sa z chýb a znovu budujeme vzťahy s odbormi, predajcami a dodávateľmi,“ uviedol Filosa. „Nová stratégia je solídna a môže nás priviesť späť k rastu, ak ju dobre zrealizujeme. Preto verím, že rok 2026 bude rokom mnohých noviniek,“ dodal.
Filosa je na čele Stellantisu od vlaňajšieho mája a už niekoľko mesiacov pracuje na pláne oživenia. Skupina Stellantis vznikla pred piatimi rokmi fúziou koncernov Fiat Chrysler a PSA.
Stellantis pripravuje úpravu cien a rozšírenie ponuky cenovo dostupných kompaktných modelov. Medzi novinkami má byť aj stredne veľký pick-up Ram plánovaný na rok 2026. Projekt elektrického Jeepu s cenou 25.000 USD sa podľa Filosu pravdepodobne nezrealizuje.
(1 EUR = 1,1624 USD)
