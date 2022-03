Stellantis, Mercedes-Benz a TotalEnergies plánujú závod v Taliansku

Rím 23. marca (TASR) - Automotive Cells Company (ACC) plánuje závod na výrobu batérií v Taliansku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ACC, čo je spoločný podnik automobiliek Stellantis a Mercedes-Benz a francúzskeho energetického koncernu TotalEnergies, premení existujúcu fabriku Stellantisu v juhotalianskom Termoli na závod produkujúci batérie. Detaily investície nie sú známe.



Pre koncern Stellantis to bude tretí batériový závod v Európe, keď už rovnako prostredníctvom ACC oznámil výstavbu závodov vo Francúzsku a Nemecku.



Rím vo februári prisľúbil podporu 369 miliónov eur pre závod v Termoli. Šéf Stellantisu Carlos Tavares uviedol, že výška investície by mala byť podobná investíciám do tovární vo Francúzsku a Nemecku, ktorých objem sa odhaduje okolo 2 miliárd eur.