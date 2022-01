Zhruba 1400 pracovných miest môže zrušiť Stellantis vo Francúzsku

Paríž 31. januára (TASR) - Automobilová skupina Stellantis môže tento rok vo Francúzsku zrušiť približne 1400 pracovných miest, keďže sa naďalej snaží prispôsobiť sa meniacemu sa odvetviu. Uviedli to tri zdroje z odborov v pondelok, deň predtým, ako si vedenie a odbory sadnú za rokovací stôl, aby prediskutovali platové a zamestnanecké podmienky.



Podľa uniknutého dokumentu, spoločnosť minulý rok zrušila vo Francúzsku približne 1380 pracovných miest. Všetky prostredníctvom dobrovoľného odchodu.



Tri zdroje informovali, že spoločnosť očakáva podobné číslo aj v roku 2022. "Tento rok by to malo byť opäť v priemere 1300 až 1400 prepustených zamestnancov," povedal jeden zo zdrojov, ktoré nechceli byť menované.



Skupina Stellantis vznikla v januári minulého roka zlúčením francúzskej automobilky PSA a taliansko-americkej automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA).