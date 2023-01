Stellantis môže zatvoriť ďalšie závody, varoval generálny riaditeľ

Las Vegas 6. januára (TASR) - Nadnárodný automobilový koncern Stellantis môže zatvoriť ďalšie výrobné závody, pretože okrem nákladov na elektrifikáciu svojich modelov zápasí tiež s vyššou infláciou. Povedal to generálny riaditeľ Carlos Tavares na veľtrhu Consumer Electronics Show v Las Vegas. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ak neoptimalizujeme našu nákladovú štruktúru, nemôžeme absorbovať dodatočné náklady na elektrifikáciu, čo môže viesť k zvýšeným cenám áut a zmenšovaniu trhu," povedal Tavares novinárom. "Ak sa trh zmenší, nebudeme potrebovať toľko závodov. Budeme musieť urobiť niekoľko nepopulárnych rozhodnutí," dodal.



Automobilka so sídlom v Holandsku minulý mesiac uviedla, že od 28. februára odstaví továreň na výrobu džípov v Belvidere v štáte Illinois, čo bude mať za následok prepustenie nešpecifikovaného počtu pracovníkov. Ak by sa však dopyt po automobiloch vrátil, Stellantis by tomu mohol "prispôsobiť" svoje rozhodnutie o závode, uviedol Tavares.



Výrobcovia automobilov už začínajú pociťovať špirálovitý rast inflácie, ktorá brzdí nákupy. A to v čase, keď sa nedostatok polovodičov, ktorý prenasledoval priemysel od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19, začal uvoľňovať.



Najväčší európsky výrobca áut Volkswagen minulý mesiac uviedol, že rok 2023 bude pravdepodobne "ešte náročnejší" ako rok 2022, keďže inflácia a zhoršujúce sa ekonomické vyhliadky znížia dopyt.



Vyššie úrokové sadzby, rastúca inflácia a iné ekonomické protivetry začali ovplyvňovať aj výrobcov automobilov mimo Európy. Americká Tesla začiatkom tohto týždňa ohlásila menší ako očakávaný rast dodávok vo 4. štvrťroku 2022, už tretí kvartál po sebe, napriek tomu, že na svojich najväčších trhoch ponúka výrazné stimuly. Generálny riaditeľ čínskej automobilky Nio tiež varoval pred náročným prvým polrokom.



Stellantis nemá inú možnosť, ako pokračovať v znižovaní svojich fixných, variabilných a distribučných nákladov, aby zostal konkurencieschopný a aby boli jeho elektrické vozidlá dostupnejšie pre strednú triedu, uzavrel Tavares.