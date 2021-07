Stellantis: Nedostatok čipov bude problémom aj v budúcom roku

Detroit 22. júla (TASR) - Celosvetový nedostatok čipov, ktorý v tomto roku zasiahol do produkcie áut, bude pretrvávať aj v roku 2022. Predpokladá to šéf automobilky Stellantis Carlos Tavares.



Ako povedal pre agentúru AP, je viac než pravdepodobné, že problém s čipmi sa presunie aj do ďalšieho roka. Neeviduje totiž dostatok signálov, že ázijskí výrobcovia zvyšujú produkciu čipov, ktoré budú smerovať do západných krajín.



Nedostatok čipov prinútil viaceré automobilky niekoľkokrát odstaviť výrobu, čo viedlo k nedostatku nových áut na trhu. Zvýšil sa dopyt a s ním aj ceny vozidiel. Ako informovala spoločnosť Kelley Blue Book, v USA sa priemerná cena nového auta zvýšila v júni na rekordných viac než 42.000 USD (35.678 eur).



Tavares uviedol, že komplikácie s dodávkami nútia firmu Stellantis do toho, aby si kľúčové komponenty vyrábala sama a nespoliehala sa na dodávateľov. Zároveň uviedol, že automobilka pracuje na tom, aby čipy dostávala od viacerých dodávateľov a, navyše, upravuje dizajn svojich vozidiel tak, aby mohli využívať dostupnejšie čipy.



(1 EUR = 1,1772 USD)