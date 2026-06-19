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Stellantis nevylučuje viac investícií v startupe Factorial Energy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V súčasnosti Stellantis v americkom startupe vlastní 9,5-percentný podiel v odhadovanej celkovej hodnote zhruba 126 miliónov USD (109,88 milióna eur).

Autor TASR
Miláno 19. júna (TASR) - Francúzsko-talianska automobilka Stellantis uvažuje o kúpe ďalších akcií amerického startupu Factorial Energy, ktorý sa zaoberá vývojom batérií s pevným elektrolytom. Vyplýva to z hlásenia výrobcu áut pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC). Predpokladá sa, že takéto batérie pre elektrické vozidlá budú ľahšie ako tradičné lítium-iónové batérie a zabezpečia rýchlejšie časy nabíjania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V súčasnosti Stellantis v americkom startupe vlastní 9,5-percentný podiel v odhadovanej celkovej hodnote zhruba 126 miliónov USD (109,88 milióna eur). Prvýkrát automobilka do spoločnosti Factorial investovala v roku 2021 sumu 75 miliónov eur. Stellantis vníma firmu Factorial ako „atraktívnu investičnú príležitosť“, uvádza sa v hlásení pre SEC.

Začiatkom tohto mesiaca francúzsko-talianska automobilka uviedla, že integrovala batérie s pevným elektrolytom FEST od spoločnosti Factorial do vyvíjaného vozidla a odštartovala program testov na overenie výkonu, bezpečnosti a spoľahlivosti. Hlásenie pre SEC ukázalo, že šéf divízie finančných služieb Stellantis Jon Nelson bol zvolený do predstavenstva spoločnosti Factorial.

(1 EUR = 1,1467 USD)
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