Stellantis očakáva, že problém s čipmi ovplyvní výrobu ešte viac

Paríž 5. mája (TASR) - Automobilka Stellantis očakáva, že globálny nedostatok čipov ovplyvní jej produkciu v 2. kvartáli omnoho výraznejšie než za prvé tri mesiace roka. Firma to uviedla po tom, ako informovala o vývoji tržieb za 1. kvartál.



Štvrtá najväčšia automobilka na svete, ktorá vznikla na začiatku tohto roka spojením francúzskej spoločnosti PSA Group a americko-talianskej firmy Fiat Chrysler Automobiles, informovala, že tržby na pro forma základe (ako keby k fúzii došlo k 1. januáru minulého roka) vzrástli o 14 % na 37 miliárd eur.



Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom tržieb na pro forma báze z 32,4 miliardy eur v 1. kvartáli minulého roka na 34,9 miliardy eur.



Spoločnosť Stellantis zároveň oznámila, že v dôsledku nedostatku čipov zaznamenala za prvé tri mesiace tohto roka pokles výroby v porovnaní s plánmi zhruba o 190.000 vozidiel. To znamená straty na produkcii na úrovni približne 11 %.



Aký bude vplyv nedostatku čipov na celoročné výsledky, firma zatiaľ odhadnúť nevie, 2. kvartál však bude v tomto smere určite horší než 1. štvrťrok. Situácia by sa mohla čiastočne zlepšiť v 2. polroku, dodal Stellantis.