Stellantis odkladá zverejnenie nového strategického plánu
Miláno 13. októbra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis sa chystá odložiť zverejnenie nového strategického plánu až na 2. štvrťrok budúceho roka. To poskytne generálnemu riaditeľovi Antoniovi Filosovi viac času na riešenie hlavných problémov na kľúčových trhoch automobilky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Rozhodnutie, na ktoré Stellantis upozornil v piatok (10. 10.) počas telefonátu s analytikmi, podčiarkuje výzvy, ktorým čelí Filosa po nástupe do funkcie v júni. Skupina, ktorá vznikla v roku 2021 fúziou nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler a francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën, zápasí totiž s obchodnými bariérami v USA a vyvíjajúcou sa reguláciou v Európskej únii (EÚ).
„Kým pôvodne sme signalizovali, že to bude 1. štvrťrok 2026, teraz by bolo presnejšie povedať 1. polovica roka 2026,“ povedal analytikom v piatok večer Ed Ditmire, šéf oddelenia vzťahov s investormi.
Odklad umožní automobilke hľadať lepšie riešenia pre „kritické faktory“, ako sú americké clá a spolupráca automobilového priemyslu s tvorcami politiky v EÚ.
Filosa v júli varoval pred stratou 1,5 miliardy eur v roku 2025 v dôsledku amerických ciel. Minulý rok viac ako 40 % z 1,2 milióna vozidiel, ktoré spoločnosť predala v USA, svojom hlavnom trhu, tvoril dovoz, prevažne z Mexika a Kanady, na ktorý Washington uvalil clá vo výške 25 %.
Generálny riaditeľ, ktorý v uplynulých týždňoch preskupil vrcholový manažment a dosadil blízkych spolupracovníkov na kľúčové pozície, minulý mesiac uviedol, že aktuálne clá v USA ešte nepovažuje za definitívne. Sľúbil uvedenie nových vozidiel na trh, keďže sa snaží dostať automobilku späť na cestu rastu po slabom roku 2024.
V Európe musí Filosa počkať na výsledok preskúmania nariadenia EÚ o nulových emisiách pre automobilový priemysel do roku 2035.
Stellantis má zverejniť údaje o dodávkach a tržbách za 3. štvrťrok 30. októbra.
