Stellantis opätovne zastaví výrobu v závode Mirafiori

Rím 8. novembra (TASR) - Automobilka Stellantis opätovne zastaví výrobu vo svojom historickom závode Mirafiori v Turíne. Ten vyrába elektrický model Fiat 500 a dve športové vozidlá Maserati. Uviedol to v piatok zdroj z odborov, ktorý tak potvrdil predchádzajúce správy z talianskych médií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobu v závode Mirafiori, ktorá bola v dôsledku slabého dopytu pôvodne pozastavená od polovice septembra do 1. novembra, spustili tento týždeň. Ako však zdroj odvolávajúci sa na "dôverné informácie" uviedol, mala by sa opätovne zastaviť, a to na celý december. Zdroj dodal, že vedenie Stellantisu to zatiaľ oficiálne odborom neoznámilo, zdá sa však, že vzhľadom na informácie od dodávateľov a iných zdrojov sa ďalšiemu prerušeniu výroby nebude dať vyhnúť.



Zdroj z odborov tak potvrdil skoršie informácie talianskeho finančného denníka Milano Finanza. Ten uviedol, že montážnu linku pre Fiat 500 spustili v pondelok (4. 11.) so zníženou produkciou 170 vozidiel denne. Zároveň bolo rozhodnuté, že výroba sa zastaví na celý december a "opätovne spustí po 7. januári". Zdroj z odborov zároveň dodal, že decembrové zastavenie produkcie bude zahrnovať aj vozidlá Maserati.



Stellantis, podobne ako mnohé ďalšie automobilky, zápasí s viacerými problémami, najmä s nízkym dopytom po drahších elektrických autách. Ďalšie ťažkosti automobilke spôsobuje silná konkurencia z Číny.