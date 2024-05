Stellantis plánuje hybridnú verziu plne elektrického auta 500e

Rím 27. mája (TASR) - Skupina Stellantis, vlastník automobilky Fiat, plánuje vyrábať hybridnú verziu malého elektromobilu 500e. Zámer by mal oznámiť ešte v pondelok generálny riaditeľ skupiny Carlos Tavares na stretnutí so zástupcami odborov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Nový model by mala automobilka vyrábať vo svojom komplexe Mirafiori v Turíne, informoval pôvodne portál Automotive News Europe. Stellantis čelí celosvetovému spomaleniu predaja plne elektrických vozidiel, čo prinútilo skupinu výrazne znížiť tempo výroby a zaviesť pre zamestnancov dlhšie obdobia pracovného voľna.



Prechod k hybridnej verzii modelu 500e by mohol zároveň prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi automobilkou a talianskou vládou, ktorá skupinu opakovane kritizovala za klesajúcu výrobu v krajine, ako aj za to, že niektoré modely značiek Fiat a Alfa Romeo vyrába v zahraničí.



Stellantis rokuje s vládou o pláne, ktorého cieľom je rozšíriť produkciu skupiny v krajine na jeden milión vozidiel do konca tohto desaťročia z približne 750.000 kusov v minulom roku. Minister priemyslu Adolfo Urso počas víkendu uviedol, že dohodu vrátane oznámenia nových modelov pre talianske závody Stellantisu očakáva v najbližších dňoch.



Portál Automotive News Europe už skôr v pondelok uviedol, že výroba nového hybridného modelu 500e by sa mohla začať najskôr koncom roka 2025. Dodal, že Stellantis sa usiluje o celkovú ročnú produkciu 200.000 vozidiel modelu 500 v komplexe Mirafiori. Na hybridy by malo pripadať 125.000 vyrobených áut, zatiaľ čo v minulom roku ich bolo menej ako 80.000. Hybridný model 500e by mal byť založený na rovnakej platforme ako plne elektrický model 500e.