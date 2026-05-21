Stellantis plánuje investovať 60 miliárd eur, znížiť kapacitu v Európe
Plán firmy ráta s uvedením 60 nových vozidiel na trh a s 50 významnými modernizáciami do roku 2030.
Autor TASR
Rím 21. mája (TASR) - Automobilka Stellantis plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov investovať 60 miliárd eur a znížiť výrobnú kapacitu svojich závodov v Európe o približne 800.000 vozidiel. Firma to uviedla vo štvrtok, keď predstavila svoj nový strategický plán FaSTLAne 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Plán firmy ráta s uvedením 60 nových vozidiel na trh a s 50 významnými modernizáciami do roku 2030. Taliansko-americko-francúzsky výrobca áut zároveň uviedol, že jeho cieľom je do roku 2028 znížiť náklady o šesť miliárd eur ročne.
„FaSTLAne 2030 je výsledkom mesiacov disciplinovanej práce v celej spoločnosti a je navrhnutý tak, aby podporil dlhodobý ziskový rast,“ povedal generálny riaditeľ automobilky Stellantis Antonio Filosa. Spoločnosť Stellantis, ku ktorej značkám patrí Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo a Chrysler, sa snaží o obrat a väčšie sústredenie sa na požiadavky svojich zákazníkov po tom, ako za rok 2025 vykázala čistú stratu v sume 22,3 miliardy eur.
