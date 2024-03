Stellantis plánuje investovať v Južnej Amerike 5,6 miliardy eur

Buenos Aires 7. marca (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis plánuje v Južnej Amerike v rokoch 2025 až 2030 investíciu v hodnote 5,6 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Plánované investície podporia uvedenie viac ako 40 nových produktov na trh, ako aj vývoj nových biohybridných technológií, inovatívnej technológie dekarbonizácie v celom automobilovom dodávateľskom reťazci a strategické nové podnikateľské príležitosti," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Biohybridné technológie kombinujú elektrifikáciu s hybridnými motormi poháňanými biopalivami, ako je etanol, na troch rôznych úrovniach. Zariadenie Stellantis v brazílskom meste Betim slúži ako globálne odborné centrum spoločnosti pre biohybridné technológie.



Biohybridnú technológiu podporujú tri hybridné pohonné jednotky, ktoré budú postupne vyrábané a uvádzané na trh. Tieto nové technológie zahŕňajú biohybridné, biohybridné elektrifikované dvojspojkové prevodovky, biohybridné plug-in vozidlá a čisto elektrické vozidlá.



Očakáva sa, že nové hybridné technológie budú dostupné do konca roka 2024. Stellantis má významný podiel na trhu v Brazílii (31,4 %) aj v celej Južnej Amerike (23,5 %).



V rámci svojho strategického plánu Dare Forward 2030 spoločnosť v nasledujúcom desaťročí celosvetovo investuje viac ako 50 miliárd eur do elektrifikácie, aby do roku 2038 dosiahla uhlíkovú neutralitu.