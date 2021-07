Stellantis plánuje investovať vyše 30 mld. eur do elektrifikácie áut

Paríž/Miláno 8. júla (TASR) - Automobilka Stellantis plánuje investovať v najbližších štyroch rokoch viac než 30 miliárd eur do elektrifikácie svojich vozidiel. Uviedla to firma vo štvrtok s tým, že túto stratégiu by malo podporiť päť závodov na batérie v Európe a USA.



Štvrtá najväčšia automobilka na svete, ktorá vznikla v januári fúziou taliansko-americkej firmy Fiat Chrysler a francúzskej spoločnosti PSA, uviedla, že investície za viac než 30 miliárd eur do elektrifikácie vozidiel plánuje zrealizovať do konca roka 2025.



Spoločnosť informovala, že jej cieľom je, aby sa nízkoemisné autá podieľali na jej celkovom objeme predaja v Európe viac než 70 % a v USA viac než 40 %. Zároveň dodala, že všetky jej značky, ktorých je celkovo 14, budú ponúkať plne elektrické vozidlá.



Podľa Stellantisu jeden z piatich závodov na batérie bude v talianskom meste Tremoli, kde má Stellantis závod na výrobu motorov. Pridá sa tak k už skôr oznámeným závodom v Nemecku a vo Francúzsku. Firma zároveň dodala, že ďalší závod plánuje v USA.



Konkurent Stellantisu, firma Renault, minulý týždeň informoval, že 90 % jeho hlavných modelov bude do roku 2030 plne elektrických. To je čiastočná zmena oproti predchádzajúcim plánom, keď spomínaných 90 % mala firma dosiahnuť prostredníctvom ako elektromobilov, tak aj hybridov.



Nemecký Volkswagen zasa očakáva, že elektromobily sa budú na celkovom predaji vozidiel spoločnosti v Európe v roku 2030 podieľať 55 %. V prípade rovnomennej značky VW by ich podiel mal dosiahnuť viac než 70 %.