Stellantis plánuje v USA investície za 10 miliárd USD
V júli Stellantis varoval, že dovozné clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, by mohli stáť firmu tento rok 1,5 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž/Rím 5. októbra (TASR) - Automobilka Stellantis plánuje investovať v USA približne 10 miliárd USD (8,52 miliardy eur). Uviedla to cez víkend agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou.
Podľa uvedených zdrojov by Stellantis mal v nasledujúcich týždňoch oznámiť nové investície v Spojených štátoch za 5 miliárd USD. To je ďalší objem investícií k balíku, ktorý automobilka oznámila začiatkom roka. Investície by v nasledujúcich rokoch mohli smerovať do závodov v štátoch ako Illinois a Michigan a do tamojšej produkcie nových modelov.
V júli Stellantis varoval, že dovozné clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, by mohli stáť firmu tento rok 1,5 miliardy eur. Situáciu v automobilke sa usiluje zmeniť nový generálny riaditeľ Antonio Filosa, ktorý prevzal funkciu v júni po Carlosovi Tavaresovi. Pod jeho vedením chce Stellantis opäť ťažiť z predchádzajúceho úspechu značky Jeep a uvažuje o nových investíciách do značky Dodge, prípadne do Chryslera.
(1 EUR = 1,1734 USD)
