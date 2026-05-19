Stellantis plánuje vyrábať lacné elektromobily pre európsky trh
Malé plne elektrické vozidlá budú podľa spoločnosti vybavené novými batériami, ktoré už vyvíja v spolupráci s partnermi. Cena by sa mala pohybovať v rozpätí od 15.000 do 20.000 eur.
Autor TASR
Rím 19. mája (TASR) - Taliansko-francúzsky výrobca automobilov Stellantis plánuje od roku 2028 vo svojom závode v južnom Taliansku v meste Pomigliano d'Arco neďaleko Neapola vyrábať kompaktné a cenovo dostupné elektromobily určené pre európsky trh. Cieľom je ponúknuť cenovo dostupnú elektromobilitu a zároveň zabezpečiť zamestnanosť v oblasti vývoja a výroby v Európe, uviedla automobilka v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Malé plne elektrické vozidlá budú podľa spoločnosti vybavené novými batériami, ktoré už vyvíja v spolupráci s partnermi. Cena by sa mala pohybovať v rozpätí od 15.000 do 20.000 eur. Koncern tak nadväzuje na svoju tradíciu vo výrobe kompaktných malých áut, ako je Fiat Panda. „Zákazníci požadujú návrat k malým automobilom s nezameniteľným dizajnom, ktoré sú vyrábané v Európe, cenovo dostupné a šetrné k životnému prostrediu,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Antonio Filosa. Ďalšie podrobnosti o tejto stratégii plánuje skupina predstaviť na dni investorov, ktorý sa uskutoční 21. mája v Auburn Hills v americkom štáte Michigan.
