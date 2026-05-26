Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

Stellantis podľa Macrona bude investovať do výroby elektromobilov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Automobilka Stellantis sa chystá investovať viac ako jednu miliardu eur do výroby elektrických vozidiel vo východnom Francúzsku.

Autor TASR
Paríž 26. mája (TASR) - Automobilka Stellantis sa chystá investovať viac ako jednu miliardu eur do výroby elektrických vozidiel vo východnom Francúzsku. Povedal to v utorok prezident krajiny Emmanuel Macron. Na stretnutí takzvaného francúzskeho „elektrifikačného tímu“ v Elyzejskom paláci zároveň vyzval podniky, aby urýchlili elektrifikáciu dopravy, keďže krajina sa snaží do roku 2050 postupne ukončiť využívanie ropy, plynu a uhlia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Stellantis plánuje v meste Mulhouse investovať viac ako miliardu eur do výroby elektrických vozidiel novej generácie,“ povedal Macron. Automobilka jeho slová hneď nepotvrdila a uviedla, že pracuje na budúcnosti svojich tovární vrátane továrne v Mulhouse a ďalšie podrobnosti poskytne, „keď budú k dispozícii oficiálne oznámenia“.

Potenciálnu investíciu Macron ohlásil v čase, keď Francúzsko zintenzívňuje úsilie o odchod od fosílnych palív, a to aj prostredníctvom výrazného presadzovania elektrických vozidiel. Koncom apríla francúzska vláda predstavila plán, ktorý stanovuje termíny na ukončenie používania fosílnych palív v celej ekonomike. Súčasťou plánu je, aby do roku 2030 boli dve z troch nových áut elektrické. Očakáva sa, že francúzski výrobcovia do roku 2027 vyprodukujú 400.000 elektrických vozidiel a do roku 2030 jeden milión.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene