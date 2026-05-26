Stellantis podľa Macrona bude investovať do výroby elektromobilov
Automobilka Stellantis sa chystá investovať viac ako jednu miliardu eur do výroby elektrických vozidiel vo východnom Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 26. mája (TASR) - Automobilka Stellantis sa chystá investovať viac ako jednu miliardu eur do výroby elektrických vozidiel vo východnom Francúzsku. Povedal to v utorok prezident krajiny Emmanuel Macron. Na stretnutí takzvaného francúzskeho „elektrifikačného tímu“ v Elyzejskom paláci zároveň vyzval podniky, aby urýchlili elektrifikáciu dopravy, keďže krajina sa snaží do roku 2050 postupne ukončiť využívanie ropy, plynu a uhlia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Stellantis plánuje v meste Mulhouse investovať viac ako miliardu eur do výroby elektrických vozidiel novej generácie,“ povedal Macron. Automobilka jeho slová hneď nepotvrdila a uviedla, že pracuje na budúcnosti svojich tovární vrátane továrne v Mulhouse a ďalšie podrobnosti poskytne, „keď budú k dispozícii oficiálne oznámenia“.
Potenciálnu investíciu Macron ohlásil v čase, keď Francúzsko zintenzívňuje úsilie o odchod od fosílnych palív, a to aj prostredníctvom výrazného presadzovania elektrických vozidiel. Koncom apríla francúzska vláda predstavila plán, ktorý stanovuje termíny na ukončenie používania fosílnych palív v celej ekonomike. Súčasťou plánu je, aby do roku 2030 boli dve z troch nových áut elektrické. Očakáva sa, že francúzski výrobcovia do roku 2027 vyprodukujú 400.000 elektrických vozidiel a do roku 2030 jeden milión.
