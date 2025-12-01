< sekcia Ekonomika
Stellantis podporuje snahy Nemecka o zmiernenie emisných predpisov EÚ
Spoločnosť Stellantis, ktorá vznikla zlúčením spoločností Fiat Chrysler a PSA v roku 2021, sa stala hlasným zástancom zmien v rámci regulácie automobilov v EÚ.
Autor TASR
Miláno 1. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Antonio Filosa v pondelok privítal výzvu Berlína na zmiernenie emisných predpisov Európskej únie (EÚ) pre automobily. Uviedol pritom, že návrhy Nemecka sú v súlade s požiadavkami priemyslu na oživenie rastu v tomto sektore, ktorý zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Európska komisia má 10. decembra predstaviť balík na podporu automobilového sektora vrátane revízie cieľov v oblasti emisií, pričom vlády aj výrobcovia žiadajú väčšiu flexibilitu, ako aj povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá po roku 2035.
„Vítame podporu nemeckej vlády pre revízie európskych predpisov,“ uviedol Filosa vo vyhlásení. Dodal, že vychádza z balíka návrhov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), „ktoré sú všetky naliehavo potrebné na návrat rastu európskeho automobilového priemyslu“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň vyzval Brusel, aby povolil výnimky pre plug-in hybridy a vysoko efektívne spaľovacie motory, pričom argumentoval, že automobilky potrebujú väčšiu flexibilitu, keďže bojujú s pomalým odbytom elektrických vozidiel a silnou konkurenciou zo strany Číny.
Spoločnosť Stellantis, ktorá vznikla zlúčením spoločností Fiat Chrysler a PSA v roku 2021, sa stala hlasným zástancom zmien v rámci regulácie automobilov v EÚ.
Predseda predstavenstva automobilky John Elkann minulý týždeň varoval, že európsky automobilový priemysel riskuje „nezvratný pokles“ bez miernejších pravidiel, zatiaľ čo Filosa poznamenal, že toto odvetvie potrebuje „naliehavé a definitívne opatrenia“ na obnovenie rastu.
Európska komisia má 10. decembra predstaviť balík na podporu automobilového sektora vrátane revízie cieľov v oblasti emisií, pričom vlády aj výrobcovia žiadajú väčšiu flexibilitu, ako aj povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá po roku 2035.
„Vítame podporu nemeckej vlády pre revízie európskych predpisov,“ uviedol Filosa vo vyhlásení. Dodal, že vychádza z balíka návrhov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), „ktoré sú všetky naliehavo potrebné na návrat rastu európskeho automobilového priemyslu“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň vyzval Brusel, aby povolil výnimky pre plug-in hybridy a vysoko efektívne spaľovacie motory, pričom argumentoval, že automobilky potrebujú väčšiu flexibilitu, keďže bojujú s pomalým odbytom elektrických vozidiel a silnou konkurenciou zo strany Číny.
Spoločnosť Stellantis, ktorá vznikla zlúčením spoločností Fiat Chrysler a PSA v roku 2021, sa stala hlasným zástancom zmien v rámci regulácie automobilov v EÚ.
Predseda predstavenstva automobilky John Elkann minulý týždeň varoval, že európsky automobilový priemysel riskuje „nezvratný pokles“ bez miernejších pravidiel, zatiaľ čo Filosa poznamenal, že toto odvetvie potrebuje „naliehavé a definitívne opatrenia“ na obnovenie rastu.