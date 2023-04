Stellantis ponúka dobrovoľné odchodné balíčky zamestnancov v USA

Detroit 26. apríla (TASR) - Automobilová skupina Stellantis, materská spoločnosť Chrysleru, v stredu uviedla, že ponúka dobrovoľné odchodné balíčky zamestnancov v USA. Chce totiž znížiť náklady, aby zostala konkurencieschopná, keďže prechod na elektrické vozidlá je dlhý a nákladný. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Stellantis nespresnil, koľko pracovných miest plánuje zrušiť. Podľa odborov automobilka chce v rámci dobrovoľnej ponuky zrušiť približne 3500 pracovných miest v robotníckych profesiách a ďalšie v kanceláriách. Aj niektorým zamestnancom v Kanade ponúka odstupné pri dobrovoľnom odchode.



Spoločnosť má v USA približne 56.000 zamestnancov, pričom ponuku na zváženie dobrovoľného odchodu by mohlo dostať zhruba 31.000 robotníkov a 2500 úradníkov.



Prevádzkový riaditeľ Stellantis Mark Stewart v e-maile zamestnancom uviedol, že automobilka potrebuje zlepšiť efektívnosť. "Konkurencia je veľká a náklady na elektrifikáciu nemožno preniesť na zákazníka," napísal.



Predseda odborového zväzu United Auto Workers (UAW) Shawn Fain tieto plány kritizoval. Poukázal pritom na miliardové zisky automobilovej skupiny.



Vo februári Stellantis na neurčito zastavil prevádzku v montážnom závode v Illinois. Odôvodnil to rastúcimi nákladmi na výrobu elektrických vozidiel. Dotklo sa to približne 1350 pracovníkov závodu v Belvidere, ktorý vyrábal SUV Jeep Cherokee.