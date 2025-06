Stellantis ponúka zamestnancom závodu možnosť dobrovoľného odchodu

Miláno 9. júna (TASR) - Automobilová skupina Stellantis ponúkne 610 zamestnancom vo svojom závode Mirafiori v Turíne možnosť dobrovoľného ukončenia pracovného pomeru na základe dohody. Plán je súčasťou širšieho programu dobrovoľného prepúšťania, v rámci ktorého plánuje spoločnosť tento rok zrušiť v Taliansku až 1600 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V závode Mirafiori je program „zameraný na podporu predčasného odchodu do dôchodku alebo na iné kariérne príležitosti,“ uviedol v pondelok hovorca spoločnosti a dodal, že pracovníci v Mirafiori sa doň môžu prihlásiť do konca júla. Závod Mirafiori bude mať od augusta stabilizovanú pracovnú silu, aby sa mohol pripraviť na uvedenie novej hybridnej verzie mestského vozidla Fiat 500, povedal hovorca. Výroba nového modelu by sa mala v plnom rozsahu začať v novembri.



Luigi Paone, zástupca jedného z odborových zväzov, ktoré sa s vedením skupiny dohodli na pláne dobrovoľného prepúšťania, uviedol, že v Mirafiori sa automobilka zameria na pracovníkov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. Plán „by mal pripraviť pôdu pre prijímanie mladých pracovníkov, keďže sa blíži spustenie výroby hybridného modelu 500,“ povedal Paone.



Spoločnosť má v Taliansku v súčasnosti menej ako 40.000 zamestnancov. Skupina Stellantis, ktorá vznikla začiatkom roka 2021 zlúčením koncernov Fiat Chrysler a PSA, v tom čase v Taliansku zamestnávala takmer 55.000 ľudí.