Stellantis potrebuje spoznať štruktúru zamestnancov Samsungu v Galante
Trnavská automobilka Stellantis vie o možnosti prijať časť zamestnancov končiaceho závodu Samsung v Galante len niekoľko dní.
Autor TASR
Trnava 3. marca (TASR) - Trnavská automobilka Stellantis vie o možnosti prijať časť zamestnancov končiaceho závodu Samsung v Galante len niekoľko dní. V prvom rade potrebuje spoznať štruktúru týchto zamestnancov, ich kvalifikáciu a skúsenosti. Pre TASR to uviedol hovorca trnavského závodu Michal Nič.
„Aktuálne sme v kontakte s ministerstvom hospodárstva, úradom práce a oddelením HR v Samsungu, aby sme získali viac informácií,“ priblížil. Trnavská automobilka má podľa jeho slov záujem predovšetkým o kvalifikované pracovné pozície. „Napríklad na údržbu (elektrikár, mechanik), rework a logistiku. V našom závode by sme vedeli umiestniť niekoľko desiatok zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou,“ ozrejmil.
Stellantis chce podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej v Trnave vytvoriť do konca roka 800 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) hovoril na pondelkovej (2. 3.) tlačovej konferencii o tom, že v trnavskom závode pracuje aktuálne približne 40 percent cudzincov.
Sériová výroba v trnavskej automobilke sa začala v roku 2006. V roku 2019 sa stala prvou spomedzi závodov bývalej skupiny Groupe PSA, v ktorej sa začala výroba batérií pre elektromobily. Automobilka na svojom webe uvádza, že momentálne generuje približne 3700 priamych pracovných miest, pričom ďalších takmer 20.000 ľudí patrí do dodávateľského reťazca.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať naďalej.
