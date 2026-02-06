Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stellantis pre problémy s elektromobilitou zaúčtuje stratu 22 mld. eur

Na snímke výrobný závod pri príležitosti výroby päťmiliónteho auta v závode Stellantis v Trnave v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Strata pravdepodobne vymaže akékoľvek zisky, ktoré spoločnosť plánovala dosiahnuť v roku 2025.

Paríž 6. februára (TASR) - Automobilová skupina Stellantis zaúčtuje stratu vo výške približne 22 miliárd eur, a to najmä z dôvodu „výrazného nadhodnotenia“ tempa prechodu odvetvia na elektrické vozidlá. Strata pravdepodobne vymaže akékoľvek zisky, ktoré spoločnosť plánovala dosiahnuť v roku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Je to cena za hlboký reset, ktorý je potrebný, aby naša spoločnosť mohla dať klientov do centra všetkého, čo robíme, a podporovať udržateľný rast,“ oznámila spoločnosť v piatok. „Ohlásené náklady vo veľkej miere odzrkadľujú prehodnotenie tempa energetickej transformácie, ktoré nás vzdialilo od reálnych potrieb, prostriedkov a želaní mnohých kupcov automobilov,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Antonio Filosa v samostatnom vyhlásení. „Odzrkadľujú tiež vplyv predchádzajúceho zlého prevádzkového riadenia, ktorého dôsledky náš nový tím postupne rieši,“ dodal.

Koncern Stellantis vlastní značky Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler a Jeep. Nadnárodná skupina vznikla v roku 2021 zlúčením spoločností Peugeot a Fiat Chrysler Automobiles.
.

