Stellantis predĺži odstávku výroby v závode Mirafiori o dva týždne

Rím 12. decembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis predĺži odstávku vo svojom talianskom závode Mirafiori o ďalšie dva týždne do 20. januára. Uviedol to vo štvrtok šéf miestnej odborovej organizácie Gianni Mannori s tým, že spoločnosť toto rozhodnutie ešte oficiálne neoznámila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Automobilová skupina uviedla, že stále vyhodnocuje svoju situáciu s objednávkami na január a nebude komentovať mediálne špekulácie. Bližšie informácie by mala poskytnúť budúci týždeň. Stellantis v historickom závode Mirafiori v Turíne vyrába elektrické mestské vozidlo Fiat 500 a dva športové automobily Maserati. V rodnom meste automobilky Fiat už v tomto roku výrobu niekoľkokrát pozastavila z dôvodu pretrvávajúceho nízkeho dopytu.



Stellantis koncom minulého mesiaca oznámil, že montážne linky v Turíne budú stáť počas celého decembra až do 5. januára z dôvodu neistoty súvisiacej s predajom elektromobilov v Európe a luxusných vozidiel v Číne a USA.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler.