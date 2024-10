Stellantis predĺži zastavenie výroby elektrického Fiatu 500e

Miláno 1. októbra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis predĺži pozastavenie výroby svojho elektrického mestského automobilu Fiat 500e do 1. novembra. Dôvodom je slabý dopyt, oznámila automobilka v utorok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Elektromobil Fiat 500 sa vyrába v historickom závode Stellantisu Mirafiori v Turíne, na severe Talianska. Pôvodne mala byť výroba tohto modelu zastavená do 11. októbra.



Skupina Stellantis však v utorok oznámila odborom, že predĺži pozastavenie výroby elektromobilu Fiat 500e, pretože trh s elektrickými vozidlami (EV) v Európe je "v hlbokých problémoch", uvádza sa vo vyhlásení.



Spoločnosť vysvetlila, že za rozhodnutím je slabý dopyt po elektrických vozidlách, "hoci sa model Fiat 500e v prvých ôsmich mesiacoch 2024 podieľal 40 % na jej predaji v segmente mestských elektrických automobilov v Európe".



Ku globálnemu spomaleniu predaja elektrických vozidiel prispeli čiastočne rozdielne politiky v oblasti ekologických stimulov, čo prinútilo výrobcov automobilov na celom svete upraviť svoje produkčné plány.



Napriek dočasnému pozastaveniu výroby Stellantis zopakoval, že plánuje investovať 100 miliónov eur do svojho Fiatu 500e s vysokovýkonnou batériou, pričom od začiatku roku 2026 začne vyrábať nový hybrid.



Taliansko tento rok spustilo plán stimulov, ktorý má pomôcť vodičom prejsť na ekologickejšie vozidlá, s dotáciami na nákup plne elektrických áut.