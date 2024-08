Stellantis prepustí v závode pri Detroite vyše 2400 zamestnancov

Detroit 12. augusta (TASR) - Automobilka Stellantis zruší vo svojom závode v štáte Michigan viac než 2400 pracovných miest. Oznámila to firma v týchto dňoch, pričom ako dôvod uviedla ukončenie výroby vozidla Ram 1500 Classic. Informovala o tom agentúra Reuters.



Materská spoločnosť automobilky Chrysler uviedla, že v montážnom závode Warren Truck neďaleko Detroitu plánuje začať od 8. októbra s prepúšťaním zamestnancov. Celkovo by závod malo opustiť 2450 ľudí.



Spoločnosť totiž končí s produkciou vozidla Ram 1500 Classic a od októbra prechádza výroba v závode na jednozmennú prevádzku. Po ukončení výroby auta Ram 1500 Classic sa chce automobilka viac zameriavať na produkciu vozidla Ram 1500 Tradesman. To spoločnosť vyrába v ďalšom závode v Michigane, konkrétne v meste Sterling Heights.