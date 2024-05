Stellantis prinesie do Južnej Ameriky lacné čínske elektromobily

Brazília/Amsterdam 21. mája (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis plánuje predávať v Južnej Amerike elektrické vozidlá (EV) vyvinuté v spolupráci s čínskou spoločnosťou Zhejiang Leapmotor Technology. Obe automobilky uzavreli totiž dohodu o výrobe a predaji vozidiel na trhoch mimo Číny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Stellantis minulý rok kúpil podiel vo výške 21 % vo výrobcovi elektrických vozidiel Leapmotor za 1,6 miliardy USD (1,47 miliardy eur). Obe skupiny zároveň oznámili vytvorenie spoločného podniku Leapmotor International, v ktorom má Stellantis kontrolný podiel 51 %.



Spoločný podnik je zameraný na predaj a výrobu elektrických vozidiel Leapmotor mimo Číny. Spolieha sa pritom na výrobné zariadenia Stellantisu, ktorý má exkluzívne práva na výrobu, export a predaj produktov Leapmotor mimo Číny.



Automobilová skupina so sídlom v Holandsku, ktorá vlastní značky ako Jeep, Fiat, Peugeot či Citroën, tak rozšíri svoju továreň na motory v Brazílii, aby zvládla zvýšený výkon. Uviedol to Emanuele Cappellano, prevádzkový riaditeľ Stellantisu pre Južnú Ameriku.



Stellantis v marci oznámil plány na investície vo výške 32 miliárd brazílskych realov (5,78 miliardy eur) na obdobie rokov 2025 až 2030.



"Južná Amerika má záujem o obe veci, o značku Leapmotor a tiež o rozšírenie ponuky dostupných technológií, pričom využíva skúsenosti, ktoré má Leapmotor v Číne a iných častiach sveta," povedal Cappellano.



Stellantis minulý týždeň informoval, že začne ponúkať produkty Leapmotor v regióne do 4. štvrťroka.



(1 EUR = 1,0864 USD; 1 EUR = 5,5371 BRL)