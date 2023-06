Stellantis rokuje o recyklácii dielov a materiálov s Galloo

Miláno 5. júna (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis a belgická spoločnosť na recykláciu kovov Galloo exkluzívne rokujú o vytvorení spoločného podniku na recykláciu komponentov a materiálov z vozidiel po dobe ich životnosti. Obe spoločnosti to oznámili v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predbežná dohoda je súčasťou stratégie automobilky rozšíriť svoje podnikanie v oblasti tzv. cirkulárnej ekonomiky, ktorá zahŕňa opravu a demontáž vozidiel, ako aj opätovné použitie dielov a materiálov, keďže má obavy z nedostatku surovín.



Elektrifikácia automobilového priemyslu a problémy globálneho dodávateľského reťazca značne sťažili získavanie niektorých kľúčových materiálov a komponentov, pričom ceny väčšiny z nich rastú.



Spoločný podnik Stellantis-Galloo má fungovať prostredníctvom vybraných zariadení na zber vozidiel od ich posledných majiteľov. Očakáva sa, že služba bude spustená na konci tohto roka vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku a potom sa rozšíri po celej Európe, uviedli v spoločnom vyhlásení.



Alison Jonesová, viceprezidentka spoločnosti Stellantis pre globálnu cirkulárnu ekonomiku v tejto súvislosti uviedla, že vrátenie komponentov a materiálov do hodnotového reťazca "chráni vzácne zdroje a pomáha znižovať emisie".



Podrobnosti o finančnej stránke neboli poskytnuté.



Automobilová skupina Stellantis si stanovila za cieľ mať do roku 2030 vo svojich vozidlách 40 % ekologických materiálov.