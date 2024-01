Stellantis spúšťa výrobu dodávok na vodík

Miláno 29. januára (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis v pondelok oznámila, že v Európe začína sériovú výrobu veľkých a stredne veľkých dodávok s vodíkovými palivovými článkami. Rozširuje tak svoj rad úžitkových vozidiel s nulovými emisiami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzsko-talianska automobilová skupina vo vyhlásení ďalej uviedla, že väčšie dodávky bude vyrábať vo svojom závode v Gliwiciach v južnom Poľsku a stredne veľké dodávky v Hordain v severnom Francúzsku.



Skupina, ktorá ponúka aj úžitkové vozidlá na batérie (BEV), už predávala vodíkové dodávky strednej veľkosti, no zatiaľ len konkrétnym klientom.



Stellantis prevádzkuje najväčší európsky závod na úžitkové vozidlá v talianskom meste Atessa. Jeho výrobná kapacita je 1200 veľkých dodávok denne pod značkami Fiat Professional, Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall. A vyrába tiež dodávky pre japonskú Toyotu.



Oznámenie prišlo v čase, keď sa talianska vláda dostala do sporu so Stellantisom a jeho investorom Exor, investičnou odnožou rodiny Agnelliovcov. Rím tvrdí, že niektoré rozhodnutia automobilky neboli v súlade so záujmami krajiny, čo viedlo k zníženiu výroby v Taliansku.



Spoločnosť Stellantis vyrobila v minulom roku v Atesse približne 230.000 vozidiel v porovnaní s približne 100.000 v Gliwiciach. Vo svojom dlhodobom pláne predpokladá, že od roku 2025 predaj vodíkových dodávok prekročí 10.000 kusov ročne.



Skupina v pondelok uviedla tiež, že jej dodávky s vodíkovými palivovými článkami budú mať dojazd 400 kilometrov v strednej verzii a 500 kilometrov v prípade veľkej verzie. Čas tankovania je 4 až 5 minút.