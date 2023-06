Stellantis uzatvára zmluvy s nabíjacími stanicami

Detroit 27. júna (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis podpisuje zmluvy s verejnými nabíjacími spoločnosťami, ktoré by mohli zahŕňať Teslu a takmer všetky ďalšie nabíjacie stanice v USA, Kanade a Európe. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vedenie Stellantisu však nevedelo s istotou povedať, či spoločnosť bude nasledovať americké automobilky Ford a General Motors (GM) a zaregistruje sa v sieti Supercharger výrobcu elektromobilov Tesla alebo akceptuje konektor spoločnosti Tesla.



"Touto otázkou sa budeme čoskoro zaoberať," povedal Ricardo Stamatti, senior viceprezident divízie nabíjania a energie.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 spojením výrobcov Fiat Chrysler Automobiles a PSA Peugeot Citroën.



Nové nabíjacie siete na oboch kontinentoch majú začať fungovať koncom tohto roka a majú mať lepšie ceny ako štandardné tarify, povedal Stamatti.



V Európe spoločnosť plánuje uzavrieť zmluvy s viac ako 97 % z takmer 600.000 nabíjačiek do konca tohto roka a s 99 % v budúcom roku.



Automobilová spoločnosť ponúkne aplikáciu na získanie prístupu k nabíjačkám a uskutočňovanie platieb.



Stellantis zatiaľ v Severnej Amerike nepredáva žiadne plne elektrické vozidlá, ale tento rok uvedie na trh elektrickú úžitkovú dodávku, po ktorej bude nasledovať elektrický pick-up Ram a ďalšie modely.



Ak sa Stellantis dohodne s Teslou a prijme jej konektor, mohlo by to prinútiť zvyšok automobilového priemyslu urobiť rovnaký krok. V súčasnosti takmer všetci výrobcovia automobilov okrem spoločnosti Tesla používajú tzv. konektor CCS.



Konektory od Tesly sú vyhľadávané inými výrobcami automobilov, pretože má v USA viac nabíjačiek ako ktorákoľvek iná sieť a jej stanice sú na popredných miestach pozdĺž diaľničných koridorov.