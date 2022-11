Stellantis varuje majiteľov starších áut pred výbuchmi airbagov

Detroit 3. novembra (TASR) - Automobilka Stellantis a vláda USA varujú majiteľov 276.000 starších vozidiel, aby s nimi prestali jazdiť po tom, čo airbagy od firmy Takata explodovali v ďalších troch autách a zabili ich vodičov. TASR správu prevzala z AP.



Nadnárodná spoločnosť, ktoré vznikla zlúčením automobiliek Fiat Chrysler a skupiny PSA Peugeot Citroën, vyzvala majiteľov modelov Dodge Magnum, Dodge Challenger, Charger a Chrysler vyrobených v rokoch 2005 až 2010, aby s nimi prestali jazdiť.



Stellantis potvrdil dva prípady úmrtia po explózii nafukovacích systémov airbagov a má podozrenie, že z rovnakého dôvodu došlo aj k tretiemu úmrtiu. Všetky prípady sa odohrali v teplých štátoch USA v uplynulých siedmich mesiacoch a stali sa vo vozidlách z roku 2010, uviedla spoločnosť.



Firma Takata použila dusičnan amónny na vytvorenie malej explózie na nafúknutie airbagov pri náraze. Ale chemikália sa môže časom stať prchavejšou, keď je vystavená vlhkosti vo vzduchu a opakovaným vysokým teplotám. Explózia môže rozbiť kovovú nádobu a vrhnúť šrapnely do priestoru pre cestujúcich.



Počet obetí výbuchu airbagov Takata sa zvýšil na najmenej 32 na celom svete vrátane 23 v Spojených štátoch. K väčšine úmrtí a približne 400 zranení došlo v štátoch USA s teplejším počasím.



Vozidlá Stellantis s potenciálne chybnými airbagmi boli zvolávané do servisov už v roku 2015 a odvtedy sú k dispozícii bezplatné opravy. Stellantis uviedol, že podnikol množstvo pokusov osloviť majiteľov, ale často bez úspechu.



"Neopravené airbagy Takata sú čoraz nebezpečnejšie, pretože riziko výbuchu stúpa so starnutím vozidiel," uviedla vo vyhlásení Ann Carlsonová z úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA).



Vo štvrtok NHTSA vyzvala všetkých majiteľov, aby skontrolovali, či v ich vozidlá nie je neopravený stiahnutý airbag Takata. Vodiči môžu zadať svoje 17-miestne identifikačné číslo vozidla, aby zistili, či sa na nich nevzťahujú nejaké otvorené zvolávacie akcie.



Stellantis zase uviedol, že ktorýkoľvek zo zákazníkov, ktorý si nie je istý, či nemá chybný airbag, môže zavolať na príslušné telefónne číslo.



Automobilka podľa vlastných slov uskutočnila 210 miliónov pokusov osloviť majiteľov stiahnutých airbagov Takata vrátane posielania listov, kuriérskych zásielok, e-mailov, textových správ, telefonátov aj domácich návštev. Spoločnosť zvolala na výmenu takmer 2 milióny vozidiel.