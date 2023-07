Stellantis vybuduje so Samsungom druhú továreň na batérie v USA

Detroit 24. júla (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis v pondelok oznámila, že vybuduje druhú továreň na batérie pre elektrické vozidlá v USA spoločne s juhokórejským koncernom Samsung. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Automobilka nezverejnila miesto, kde bude závod stáť, ale oznámila, že podpísala memorandum o porozumení so Samsungom v rámci ich už existujúceho spoločného podniku s názvom StarPlus Energy.



Generálny riaditeľ Stellantis Carlos Tavares avizoval vybudovanie druhej továrne na batérie v USA už v máji. Nový závod podľa neho prispeje k dosiahnutiu cieľa automobilky, ktorým je ponúknuť do konca desaťročia severoamerickému trhu najmenej 25 nových vozidiel na batérie.



"Pokračujeme v pridávaní ďalšej kapacity v Spojených štátoch spolu s naším partnerom Samsung a zavádzame ďalšie kroky na dosiahnutie nášho záväzku uhlíkovej neutrality do roku 2038," uviedol Tavares vo vyhlásení.



Obe spoločnosti sú už partnermi v spoločnom podniku v Kokomo v štáte Indiana, ktorý je už vo výstavbe a jeho výroba je naplánovaná na začiatok roka 2025.



Okrem toho má Stellantis separátnu zmluvu s LG Energy Solution o závode na výrobu batérií v kanadskom Windsore v Ontáriu. Výstavba továrne vo Windsore mešká pre spor s kanadskými predstaviteľmi v súvislosti s dotáciami, tento problém je však už vyriešený.



Nový závod v USA by sa mal otvoriť začiatkom roka 2027 a pripojí sa k závodu v Kokomo.



Stellantis plánuje, aby polovica jeho predaja osobných a ľahkých nákladných áut v USA tvorili do roku 2030 autá na batérie. V Európe chce v rovnakom časovom rámci predávať už len elektromobily.



Žiadne finančné podrobnosti o novom podniku neboli zverejnené.



Závod v Kokome zamestná 1400 ľudí a bude stáť asi 2,5 miliardy USD (2,25 miliardy eur). Továreň na batérie vo Windsore v Ontáriu má stáť 4,1 miliardy USD a zamestná približne 2500 ľudí.



Stellantis vznikol v roku 2021 zlúčením Fiat Chrysler Automobiles a francúzskeho PSA Peugeot.



(1 EUR = 1,1123 USD)