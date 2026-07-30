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Stellantis vykázal za 2. štvrťrok čistý zisk vo výške 293 miliónov eur
Automobilová skupina Stellantis bola v druhom štvrťroku opäť zisková po hlbokej strate v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Amsterdam 30. júla (TARS) - Automobilová skupina Stellantis bola v druhom štvrťroku opäť zisková po hlbokej strate v rovnakom období minulého roka. Skupina za tri mesiace do konca júna vykázala čistý zisk vo výške 293 miliónov eur v porovnaní so stratou 1,9 miliardy eur v druhom kvartáli 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Druhý štvrťrok sa niesol v znamení pokračujúceho zlepšovania, na čele so severnou Amerikou a s dôležitými príspevkami zo všetkých ostatných regiónov,“ uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ Antonio Filosa. Medzinárodná skupina, do ktorej portfólia patrí 15 značiek - okrem iných Fiat, Opel, Citroën, Peugeot a Jeep - vykázala za druhý štvrťrok tržby vo výške 43,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %. Spoločnosť ďalej uviedla, že čisté náklady súvisiace s clami sa budú za celý rok pohybovať medzi jednou miliardou a 1,2 miliardy eur.
Filosa, ktorý prevzal vedenie minulý rok s cieľom zlepšiť finančnú situáciu štvrtého najväčšieho výrobcu automobilov na svete, v máji predstavil ambiciózny plán reštrukturalizácie. Ten zahŕňa investície vo výške 60 miliárd eur s dôrazom na Severnú Ameriku v kombinácii so znížením výrobných kapacít v Európe.
„Druhý štvrťrok sa niesol v znamení pokračujúceho zlepšovania, na čele so severnou Amerikou a s dôležitými príspevkami zo všetkých ostatných regiónov,“ uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ Antonio Filosa. Medzinárodná skupina, do ktorej portfólia patrí 15 značiek - okrem iných Fiat, Opel, Citroën, Peugeot a Jeep - vykázala za druhý štvrťrok tržby vo výške 43,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %. Spoločnosť ďalej uviedla, že čisté náklady súvisiace s clami sa budú za celý rok pohybovať medzi jednou miliardou a 1,2 miliardy eur.
Filosa, ktorý prevzal vedenie minulý rok s cieľom zlepšiť finančnú situáciu štvrtého najväčšieho výrobcu automobilov na svete, v máji predstavil ambiciózny plán reštrukturalizácie. Ten zahŕňa investície vo výške 60 miliárd eur s dôrazom na Severnú Ameriku v kombinácii so znížením výrobných kapacít v Európe.