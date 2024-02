Stellantis začne s výrobou elektrických dodávok v Lutone na budúci rok

Londýn 22. februára (TASR) - Automobilka Stellantis plánuje spustiť produkciu stredne veľkých elektrických dodávok vo svojom britskom závode v Lutone v roku 2025. Pre závod, ktorý vyrába dodávky už 92 rokov, to znamená istotu produkcie na ďalšie roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štvrtá najväčšia automobilka na svete vo štvrtok uviedla, že s výrobou začne na jar budúceho roka, pričom v závode bude produkovať päť elektrických modelov vrátane Vauxhall Vivaro Electric, Peugeot E-Expert a Fiat Professional E-Scudo, a to s pravostranným aj ľavostranným riadením. Firma už teraz vyrába elektrické dodávky v ďalšom britskom závode v Ellesmere Port.



Oznámenie prichádza tri mesiace po tom, ako japonský Nissan uviedol, že investuje 1,12 miliardy libier (1,31 miliardy eur) do výroby dvoch elektrických modelov vo svojom britskom závode. Navyše, už v júli minulého roka indická spoločnosť Tata Group oznámila, že za 4 miliardy libier postaví v Británii závod na výrobu batérií pre elektrické vozidlá.



(1 EUR = 0,85625 GBP)