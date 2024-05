Stellantis začne predávať v Európe lacné elektromobily Leapmotor

Chang-čou/ Miláno 14. mája (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis začne od septembra predávať elektrické vozidlá (EV) od svojho čínskeho partnera Leapmotor v deviatich európskych krajinách, aby rozšírila svoju ponuku lacných automobilov. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ Carlos Tavares. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzsko-talianska automobilka minulý rok kúpila podiel vo výške 21 % vo výrobcovi elektrických vozidiel Leapmotor za 1,6 miliardy USD (1,48 miliardy eur). Obe skupiny zároveň oznámili vytvorenie spoločného podniku Leapmotor International, v ktorom má Stellantis kontrolný podiel 51 %.



Spoločný podnik je zameraný na predaj a výrobu elektrických vozidiel Leapmotor mimo Číny. Spolieha sa pritom na výrobné zariadenia Stellantisu, ktorý má exkluzívne práva na výrobu, export a predaj produktov Leapmotor mimo Číny. A to v čase, keď množstvo čínskych výrobcov vrátane BYD, Chery a Dongfeng ohlasuje alebo plánuje nové závody v Európe.



Predaj áut vyrobených v spoločnom podniku Stellantis-Leapmotor sa od 4. štvrťroka 2024 rozšíri do Južnej Ameriky, na Blízky východ, do Afriky, Ázie a Tichomoria, povedal Tavares v čínskom Chang-čou, kde má Leapmotor sídlo.



Tavares ani šéf Leapmotoru Ču Ťiang-ming neposkytli podrobnosti o tom, kde presne by sa v Európe mohli vyrábať elektrické vozidlá Leapmotors.



Tavares však povedal, že akékoľvek rozhodnutie o výrobe bude založené na hodnotení nákladov a kvality, pričom do úvahy prichádza závod Stellantisu v poľskom meste Tychy.



(1 EUR = 1,0795 USD)