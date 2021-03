Stellantis zastaví v apríli výrobu v Melfi na 10 dní

Miláno 29. marca (TASR) - Automobilka Stellantis zastaví na budúci mesiac výrobu vo svojom závode v Melfi na juhu Talianska od 2. do 12. apríla. Dôvodom je slabý dopyt v dôsledku krízy, ktorú vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Oznámil to v pondelok odborový zväz UILM.



Produkcia v závode, v ktorom sa vyrábajú modely Jeep Renegade a Compass a kompaktné SUV Fiat 500X, bola opakovane prerušená pre slabý dopyt a nedostatočné dodávky polovodičov.



Odborový zväz FIM CISL minulý týždeň uviedol, že spoločnosť zvažuje trvalé zatvorenie jednej zo svojich dvoch výrobných liniek v Melfi, aby vyriešila nadmernú výrobnú kapacitu v Taliansku.



Podľa nedávno zverejnených údajov sa predaj áut v Európe v prvých dvoch mesiacoch tohto roka znížil o 23 %, keďže dlhotrvajúce blokády a neistota stále negatívne ovplyvňujú rozhodnutia o väčších výdavkoch v domácnostiach aj podnikoch.



Podľa Gianlucu Ficca z UILM spoločnosť odborárom oznámila, že najnovšie zastavenie výroby v Melfi bolo spôsobené predovšetkým nízkym dopytom, a nie globálnym nedostatkom čipov.



Hovorca Stellantis potvrdil, že závod bude zatvorený v období od 2. do 12. apríla.



Všetkých vyše 7000 zamestnancov v Melfi by malo byť v danom období zaradených do systému ochrany pracovných miest tzv. kurzarbeit.