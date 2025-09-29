< sekcia Ekonomika
Stellantis zrušil v Taliansku za 4 roky takmer 10.000 pracovných miest
Z talianskych značiek patria do portfólia spoločnosti Stellantis Fiat, Lancia či Alfa Romeo.
Autor TASR
Miláno 29. septembra (TASR) - Automobilka Stellantis zrušila za štyri roky v Taliansku takmer 10.000 pracovných miest. Navyše, produkcia vozidiel sa za dve dekády zredukovala o viac než polovicu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšiu správu odborovej organizácie Fiom-Cgil.
Podľa odborárov z Fiom-Cgil klesol počet zamestnancov Stellantisu v Taliansku z 37.288 na konci roka 2020 na 27.632 v závere roka 2024. Produkcia vozidiel sa oproti roku 2004, keď dosahovala približne milión, znížila na menej než 480.000.
V kontexte celkovo slabšieho dopytu po nových vozidlách Stellantis postupne strácal podiel na trhu v Taliansku aj celej Európe. V samotnom Taliansku klesol jeho podiel na trhu v minulom roku pod 30 % z viac než 35 % v roku 2022. Produkcia v Taliansku by sa podľa Stellantisu mala posilniť hybridnou verziou Fiatu 500. Na trh by zo závodu Mirafiori v Turíne mala prísť koncom tohto roka.
