Stellantis zvažuje ako jednu z možností aj predaj Maserati

Miláno 20. júna (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis zvažuje okrem iných možností aj predaj svojej luxusnej značky Maserati, ktorá zápasí s problémami. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Automobilová skupina sa snaží prepracovať svoje rozsiahle portfólio 14 značiek. Diskusie o budúcnosti Maserati sa začali predtým, ako bol minulý mesiac vymenovaný za nového generálneho riaditeľa Antonio Filosa, ktorý nastupuje do funkcie v pondelok (23. 6.).



Filosa nahradí Carlosa Tavaresa, ktorý náhle odstúpil začiatkom decembra po tom, čo prudký pokles ziskov a tržieb vyvolal otázky o jeho manažmente. Stellantis zatiaľ viedol predseda predstavenstva John Elkann.



Skupina Stellantis, ktorá vznikla v roku 2021 fúziou výrobcu áut Fiat Chrysler a francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën, rovnako ako ostatní európski výrobcovia automobilov čelí vysokým dovozným clám v USA a tvrdej konkurencii čínskych rivalov inde vo svete.



Stellantis si začiatkom apríla najal poradenskú spoločnosť McKinseyho, aby mu pomohla vyhodnotiť vplyv ciel na Maserati a Alfa Romeo, keďže pripravuje plány pre obe značky. Predaj Maserati, jedinej luxusnej značky skupiny, je pritom jednou z možností, uviedli dva zdroje. Dodali, že analýza poradenskej spoločnosti je stále v počiatočnom štádiu.



Niektorí investori a analytici sa domnievajú, že zjednodušené portfólio by zvýšilo ziskové marže Stellantisu. Akcie Stellantis od marca minulého roka stratili dve tretiny svojej hodnoty.



Predaj Maserati v roku 2024 klesol o viac ako polovicu na iba 11.300 kusov a spoločnosť vykázala v minulom roku upravenú prevádzkovú stratu 260 miliónov eur. Luxusná značka v súčasnosti nemá naplánované uvedenie nových modelov na trh, pretože čaká na podnikateľský plán.



Podľa jedného zo zdrojov sa Stellantis zmieruje s tým, že má príliš veľa značiek, čo mu sťažuje správne investovanie do všetkých. Automobilka si musí „stanoviť priority“, povedal.



Predstavenstvo Stellantisu je údajne rozdelené v otázke plánov pre Maserati. Niektorí členovia si myslia, že Stellantis nie je schopný udržateľne viesť Maserati a navrhujú jeho predaj ako najlepšiu možnosť. Podľa iných má Maserati stále hodnotu a predaj jedinej luxusnej značky by negatívne ovplyvnil reputáciu skupiny.



Čínske automobilky ako napríklad Chery môžu byť medzi záujemcami o kúpu európskych značiek automobilov, aby podporili svoju expanziu v regióne. Išlo by o podobný krok, ako keď SAIC v roku 2007 kúpila britský MG Motor alebo Geely kúpila švédsku Volvo Cars v roku 2010.