Stellantis zvoláva v Severnej Amerike 1,16 milióna áut

Detroit 18. júna (TASR) - Automobilová skupina Stellantis, materská spoločnosť amerického výrobcu Chrysler, zvoláva v Severnej Amerike do servisov 1,16 milióna vozidiel. Dôvodom je problém so softvérom zadných kamier, čím sa zvyšuje riziko havárie, uviedla automobilka v utorok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bezplatná aktualizácia softvéru zahŕňa modely Dodge Durango z rokov 2021-2022, Chrysler Pacifica (2021-2023), modely Jeep Grand Cherokee L, Ram 1500, 2500, 3500 vyrobené v roku 2022, Jeep Compass, Wagoneere, Grand Cherokee a Ram Promaster z rokov 2022-2023. Týka sa to 1,033 milióna vozidiel v USA a 126.000 áut v Kanade.



Na obrazovkách médií týchto vozidiel sa objaví žiadosť o prijatie aktualizácie. Stellantis uviedol, že softvér už bol aktualizovaný vo viac ako 735.000 autách.



Spoločnosť začala tento problém skúmať v októbri 2023. Automobilka skontrolovala záručné údaje, záznamy z terénu a záznamy o zákazníckej asistencii. Uviedla tiež, že nevie o žiadnych zraneniach alebo nehodách súvisiacich s týmto problémom.