Stiahli zámer modernizácie technológie ťažby kameňa v Lošonci z EIA
Zámer počítal s vybudovaním novej technologickej linky na úpravu kameniva a s možnosťou zvýšenia úrovne ročnej ťažby kameňa na dvojnásobok oproti súčasnému stavu.
Autor TASR
Lošonec 26. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo žiadosti spoločnosti Alas Slovakia a zastavilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade zámeru modernizácie technológie ťažby stavebného kameňa v ložisku pri obci Lošonec (okres Trnava). Vyplýva to z rozhodnutia o zastavení správneho konania, ktoré je zverejnené na enviroportáli.
Zámer počítal s vybudovaním novej technologickej linky na úpravu kameniva a s možnosťou zvýšenia úrovne ročnej ťažby kameňa na dvojnásobok oproti súčasnému stavu. Terajšia priemerná ročná ťažba (priemer za roky 2019 - 2023) je približne 340.000 ton.
Navrhovaná investícia do novej technologickej linky bola odhadovaná na úrovni približne 3,5 milióna eur. Priemerné ročné prevádzkové náklady sa mali pohybovať na úrovni približne 780.000 eur. Navrhovateľ požiadal envirorezort o stiahnutie zámeru modernizácie technológie ťažby kameňa listom zo dňa 6. marca 2026. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a zastavilo správne konanie.
Zámer počítal s vybudovaním novej technologickej linky na úpravu kameniva a s možnosťou zvýšenia úrovne ročnej ťažby kameňa na dvojnásobok oproti súčasnému stavu. Terajšia priemerná ročná ťažba (priemer za roky 2019 - 2023) je približne 340.000 ton.
Navrhovaná investícia do novej technologickej linky bola odhadovaná na úrovni približne 3,5 milióna eur. Priemerné ročné prevádzkové náklady sa mali pohybovať na úrovni približne 780.000 eur. Navrhovateľ požiadal envirorezort o stiahnutie zámeru modernizácie technológie ťažby kameňa listom zo dňa 6. marca 2026. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a zastavilo správne konanie.