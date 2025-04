V Štiavnických Baniach vybudujú novú čistiareň odpadových vôd

Štiavnické Bane 2. apríla (TASR) - V Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica vybudujú novú čistiareň odpadových vôd (ČOV) a na splaškovú kanalizáciu napoja ďalšiu časť obce. Na projekt získali dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške takmer 1,03 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí dotácie zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Ako pre TASR priblížil starosta Štiavnických Baní Stanislav Neuschl, o dotáciu na tento účel sa obec uchádzala dlhšiu dobu. Vďaka nej budú môcť na jestvujúcu kanalizáciu napojiť ďalšiu veľkú časť obce, pričom ide o lokalitu, kde sa nachádza aj základná škola s materskou školou.



Podľa starostu obec aktuálne hľadá zhotoviteľa, s prácami by chceli začať hneď po ukončení verejného obstarávania. Nová ČOV bude situovaná na okraji dediny, v jej najspodnejšej časti. „Kanalizácia tam pôjde samospádom,“ podotkol Neuschl.



Samospráva má už podľa jeho slov pripravený aj projekt na dobudovanie druhej etapy kanalizácie, ktorá by mala riešiť centrálnu časť obce. Žiadosť chcú podať tento rok. „Ak budeme úspešní, tak by sme dopojili ďalšiu časť pri obecnom úrade a kostole a odkanalizovaná by tak bola asi polovica obce,“ dodal Neuschl.